Vuelle Oggi allenamento al Palamegabox

(Di martedì 27 agosto 2024) Laè rientrata in città. Ieri, dopo il pranzo, si è concluso il ritiro di Carpegna: nell’ultima seduta mattutina, prima di tornare a valle, i giocatori sono stati suddivisi in due gruppi per lavorare su pesi e tiro. ll vice biancorosso Giacomo Baioni traccia un bilancio complessivo delle otto giornate trascorse insieme nella piacevole località montana. "È andato tutto molto bene - dice ’Baio’ -. La squadra è molto disponibile nel seguire le direttive di coach Sacripanti e si trova molto bene in tutte le sue componenti. Il prof. Roberto Venerandi ha potuto lavorare in maniera intensa".