US Open Sinner vince in rimonta contro McDonald | successo in 4 set

(Di martedì 27 agosto 2024)si presenta all’UScarico del recentea Cincinnati, ma col peso sulle spalle della questione doping, per fortuna già risolta. EsordioMckenzie, tennista di casa. Nel primo set, Jannik è andato nel pallone,ha dominato, riuscendo are punti con grandissima facilità e portando a casa il parziale senza dover soffrire in modo particolare. Poi è arrivata la reazione del n°1 al mondo. Come mostrato più di una volta, la sua forza mentale riesce sempre a fare la differenza e, nonostante il secondo set fosse iniziato sulla falsa riga del primo, Jannik è riuscito a portarlo a casa. Da qui in poi il dominio: terzo set vinto con molta più facilità del secondo e quarto portato a casa come se giocasse da solo, per oltre metà della sua durata. Il match finisce in 2 ore e 24 minuti con il punteggio di 2-6 / 6-2 / 6-1 / 6-2.