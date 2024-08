US Open 2024 Novak Djokovic non brilla ma supera Albot in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Non la versione migliore dial debutto degli US. Il numero 2 al mondo, campione uscente, ottiene il successo numero 90 sui campi di Flushing Meadows, battendo il moldavo Raducon il punteggio di 6-2 6-2 6-4 in poco più di due ore. Nonostante tutto, il serbo non hato: vistosa fasciatura sul ginocchio destro, Nole ha litigato un po’ con il servizio, con ben poche prime messe in campo, ma è bastato perre il suo avversario e garantirsi il secondo turno con il connazionale Laslo Djere. I primi quattro giochi sono interlocutori, con i turni di servizio che scorrono in maniera tranquilla. Poi Nole inizia a carburare e con un paio di sgasate si ritrova con due break di vantaggio, il secondo ottenuto ai vantaggi.