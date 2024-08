Ultime Notizie Roma del 27-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)dailynews radiogiornale azione da parte di Francesco Vitale in studio attrito tra Sharon e Sergio non si intromette divergente e andavano d’accordo lo ha detto il padre della 33 anni uccisa a coltellate a Terno d’Isola Bergamo la notte tra il 29 e il 30 luglio è proprio il compagno di Sharon Rocco si dice convinto che l’assassino Io non sono una persona che conosciamo intanto proseguono al comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo l’interrogatorio di persone informate sui fatti in merito al lumicino indagato per naufragio omicidio plurimo colposo di James Hetfield comandante del bayesian Il Veliero affondato lunedì scorso a Porticello nel palermitano nell’incidente sono morte 7 persone l’iscrizione nel registro degli indagati è venuto dopo che I could feel domeniche ascoltato per la seconda volta per due ore dai magistrati della procura di Termini Imerese le indagini Al momento ...