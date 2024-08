Trasloco su strada due denunce Nei guai anche il padrone di casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) La Spezia, 27 agosto 2024 – Uno ’svuota cantine’ improvvisato è finito neiinsieme al committente dei lavori, che non ha verificato sul regolare svolgimento delle operazioni. Li hanno denunciati gli agenti della polizia municipale spezzina dopo la segnalazione arrivata al comando da un agente ambientale dipendente Iren. Durante il consueto servizio di controllo del territorio infatti ha individuato una mini discarica in un parcheggio pubblico di via Melara. Dalla prima verifica è emerso che i sacchi contenevano libri, documenti e oggetti provenienti da una abitazione oltre che alcuni mobili in smontati. Quindi materiale collegato a qualcheoppure più semplicemente la pulizia di una cantina. Da una analisi più attenta sono emersealcune bollette di utenze domestiche, che hanno così consentito di risalire al proprietario di un appartamento di via dei Colli.