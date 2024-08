Traffico Roma del 27-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente su via Appia Nuova nei pressi del grande raccordo anulare abbiamo curi anche sullo stesso gran carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia chiusa fino al 2 settembre lo ricordiamo per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni in viale Giotto per riprese cinematografiche chiuso fino alle ore 21 il tratto tra via Leon Battista Alberti via Francesco Borromini In entrambe le direzioni anche la linea 715 si svolgerà dal 30 agosto al primo settembre la quattordicesima tappa dell’ edizionedell’evento equestre Longines Global Champions Tour l’evento Sara preceduto dal 27 al 29 agosto da giornate di prove e proseguirà fino al 7 settembre con attività e iniziative già chiuso viale delle Terme di Caracalla sulla carreggiata laterale ...