Terenzio Longobardi | sulla tramvia il Comune valuti alternative di tracciato

(Di martedì 27 agosto 2024) Riceviamo e ripubblichiamo una lettera da parte dell'Ingegner, già assessore ambiente e trasporti provincia di Pisa. Pisa, 27 agosto 2024 - "L’assessore Dringoli ha annunciato che è in corso la progettazione delle linee tranviarie da presentare entro ottobre al Ministero per l’accesso ai finanziamenti. La buona notizia è che l’amministrazione comunale continua a ritenere strategica tale opera, la cattiva è che non sono presi in considerazione tracciati che attraversino il cuore del centro storico. Infatti, nel convegno organizzato dalla “Città Ecologica” sull’argomento, ho illustrato uno studio che attribuisce un maggior numero di passeggeri e soprattutto un maggior ritorno economico dell'investimento a unalternativo che preveda il passaggio del tram sul Lungarno di Tramontana.