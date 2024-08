Sharon Verzeni parla la madre di Ruocco | Il giorno dell’omicidio provavo a chiamarlo e non rispondeva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Maria Rosa Sabadini,di Sergio, il compagno di, la giovane donna tragicamente uccisa a Terno d’Isola lo scorso 30 luglio, ha condiviso i suoi pensieri e le sue preoccupazioni in un’intervista al Corriere della Sera. Rosa, come la chiamano tutti, ha 63 anni e conduce una vita semplice e modesta a Seriate, dove si dedica al lavoro di pulizie in diverse banche.di tre figli, due dei quali, Stefano e Mirko, vivono ancora con lei, Maria ha raccontato la sua esperienza die il rapporto con Sergio, il figlio che ha vissuto principalmente con il padre dopo la separazione. Rosa descrive Sergio come un ragazzo riservato e poco incline are, una caratteristica che si è accentuata dopo la tragedia.