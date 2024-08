Nuova asta BOT 28 agosto 2024 | è possibile acquistare Titoli semestrali e annuali

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 27 agosto 2024) Per mercoledì 28è stata annunciata l’BOT per la collocazione di due. Ecco quali sono le loro caratteristiche. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione di due Buoni Ordinari del Tesoro, con scadenza a 12 e a 6 mesi. Iverranno collocati sul mercato il giorno mercoledì 28. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’avviso relativo a un’BOT per il 28, per il collocamento di due(informazioneoggi.it)L’operazione avverrà tramite la cd.competitiva, con la quale le richieste da parte degli investitori saranno espresse in termini di rendimento anziché in termini di prezzo. Le sottoscrizioni partiranno da un minimo di mille euro e, dunque, saranno accessibili anche ai piccoli risparmiatori.