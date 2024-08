L' Udinese al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 - Nato a Vienna nel 1971, da genitori di origini slave e cresciuto in Germania. Ha provato a fare il calciatore, un brutto infortunio lo costrinse a rinunciare alla carriera da giocatore. Dal 2004 comincia ad allenare, prima come collaboratore al Kaiserslautern, poi girando tra club minori. Il tutto vendendo assicurazioni, il lavoro che gli permetteva, più degli altri, di portare a casa qualcosa. La svolta nel 2010 con la salvezza miracolosa con il Darmstadt, seguita poi dalla promozione in Bundesliga. Poi l'avventura in Polonia, dove ben figura con il Legia Varsavia arrivando fino ai playoff di Conference League. Insomma, che Kosta Runjaic, il nuovo allenatore dell', non sia un profilo come gli altri lo si intuisce già da queste poche righe.