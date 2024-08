La Roma svela la terza maglia per la stagione 2024 2025 | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Lae Adidas presentano laper la, che segue il richiamo delle altre due al legame con il quartiere Testaccio, culla del tifo giallorosso. I dettagli delladellaLa base del kit è blu scuro, completata dai colori rosso intenso e giallo. Una palette che riprende l’estetica della1991/92, quando Adidas adottò per la prima volta il colore blu scuro per ladella. A rappresentare il legame dellacon l’Era di Campo Testaccio, spicca sul petto il monogramma ASR del 1933, realizzato in giallo e bordato di rosso su fondo nero. Un omaggio ai campioni della gloriosa epoca dei primordi del Club. Il design si rifà al DNA giallorosso, come terzo capitolo dell’epoca di Campo Testaccio, in un tributo al passato con riferimenti all’ambito lifestyle.