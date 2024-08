Iniziano le prove e la lizza finisce ko Si apre una buca | sessione più corta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) di Sonia Fardelli AREZZO Importante imprevisto già al primo giorno die di fatto slittamento di un’ora dell’inizio degli allenamenti dei giostratori contro il Buratto. Doc, il cavallo di Gianmaria Scortecci di Porta Santo Spirito primo quartiere a calcare la, a fine carriera ha rotto con gli zoccoli un tubo per il drenaggio messo davanti alle Logge Vasari. Per fortuna senza alcuna conseguenza per il cavallo. Ma è stato tuttavia necessario estrarre l’intero tubo con l’escavatore e ricoprire lafatta con terra, e ovviamente compattare il tutto per far sì che non ci fossero rischi per i cavalli. Un’operazione, seguita anche dal sindaco Ghinelli e dall’assessore Casi, oltre che dal consigliere Bertini e che ha richiesto circa un’ora di tempo. Ledei giostratori sono dunque cominciate intorno alle 17.