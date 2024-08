Ikea si dà al riciclo eco-friendly per bloccare la concorrenza | l’azienda svedese lancia una piattaforma per vendere tutti i mobili di seconda mano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Preowned” non è solo un termine inglese (“usato”), ma è il nome del sitoto da– per ora come test in Norvegia e in Spagna – in cui i clienti potrannoditra di loro. Naturalmente l’iniziativa non nasce a caso perché l’obbiettivo è quello diladi altre piattaforme che rivendono i prodotti usati. In questo modosi insinua in una fetta di mercato allettante. Come funziona? Si posta un annuncio con un prezzo di partenza,inserirà le foto del proprio catalogo e le specifiche del prodotto tra volume e altezza. Se un utente riesce a vedere il proprio mobile potrà incassare con un bonifico sul proprio conto corrente o, in alternativa, può farsi dare buoni in