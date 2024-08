Germania confermata la discesa del pil nel secondo trimestre La fiducia dei consumatori cala | Crollate le aspettative di reddito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)la contrazione dell’economia tedesca nel2024: l’Ufficio federale di statistica (Destatis) ha confermato che il prodotto interno lordo dellaè diminuito dello 0,1% rispetto alprecedente, come da stima iniziale di fine luglio, in parte a causa della diminuzione degli investimenti e della crisi nel settore edile. Il Paese rischia dunque di tornare in recessione. I principali indicatori che anticipano l’andamento della produzione e dei consumi lo confermano. L’indice GfK, che misura il livello dideitedeschi nell’economia, nelle previsioni per settembredi 3,4 punti a -22 punti rispetto al mese precedente (rivisto a -18,6 punti). I risultati sono pubblicati congiuntamente da GfK e dall’Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato (Nim), fondatore di GfK.