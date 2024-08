Figuraccia di Venditti il Codacons non ci sta le scuse non bastano serve un atto riparativo | un concerto di Natale sulla disabilità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Il buco che la pezza del video ha rammendato parzialmente c'è: e lo strappo si vede dalle tante riproposizioni social della pessima figura del cantautore romano, che sul palco di Barletta è inciampo in una pesante gaffe insultando una ragazza disabile, in carrozzella, che assisteva all'evento nelle prime fila. Il "fattaccio" è accaduto domenica 25 agosto a Barletta, durante l'esibizione di Antonelloal Castello Svevo. Il cantautore romano, infastidito da alcuni versi provenienti dal pubblico, ha reagito con insulti pesanti rivolti a una donna disabile in carrozzina, ignara di ciò che stava accadendo.