Ferrara Basket annuncia il nuovo main sponsor

(Di martedì 27 agosto 2024) Cresce l’attesa per la prima uscita amichevole di2018, prevista per giovedì sera alle 20.30 alla Bondi Arena contro la Cestistica Argenta. La gara, che inizialmente si doveva giocare al Pala Salvatori di Consandolo, si terrà invece nell’impianto cittadino, e ieri la società del patron Maiarelli ha comunicato altre modifiche al calendario della preseason. Restano confermati i test di domenica alle 18 a Cento, contro la Sella di coach Di Paolantonio, e quello successivo del 4 settembre al palasport contro la 4 Torri; i cambiamenti riguardano invece le successive amichevoli. Sabato 7 gli uomini di Benedetto se la vedranno al Pala Ruggi di Imola con l’Andrea Costa (palla a due alle 16), mentre martedì 10 alle 18 l’appuntamento è a San Lazzaro di Savena per la sfida contro Bologna. Venerdì 13 si ritorna alla Bondi Arena per affrontare la Virtus Imola (ore 18.