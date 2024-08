Djokovic-Sinner è ancora caos | Jannik senza pace

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 agosto 2024), è: non si placano le polemiche dopo i fatti successi a. Ecco le parole di Nole prima degli Us Open Era prevedibile che i commenti non sarebbero stati tutti a favore di. Qualcuno ha insultato pesantemente il tennista italiano, altri hanno preferito non commentare, altrihanno detto che se gioca un motivo ci sarà – Alcaraz in questo caso – mentre nella prima conferenza stampa degli Us Open a parlare è stato Novak(Lapresse) – Ilveggente.itIl tennista numero due al mondo, fresco vincitore delle Olimpiadi, vorrebbe pensare solamente al campo ma ovviamente sa benissimo anche lui che non si sarebbe potuto tirare indietro nelle domande sue sulla sua assoluzione dopo la positività uscita fuori diversi mesi fa ma resa pubblica solamente nella settimana di Ferragosto.