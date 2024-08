Cina critica il sostegno a Kiev negli attacchi contro Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Laha espresso perplessità sul nuovo fronte aperto dall'Ucraina ad agosto attaccando l'oblast russo di Kursk, in una mossa a sorpresa che ha chiarito la vulnerabilità di Mosca. Li Hui, rappresentante speciale di Pechino per gli Affari eurasiatici, hato ildell'Occidente a: "Tutte le parti sono preoccupate che l'Occidente continui ad allentare le condizioni affinché l'Ucraina colpisca il territorio russo con le armi fornite. E i recenti sviluppi sul campo di battaglia hanno confermato questo tipo di preoccupazioni", ha detto Li, al termine della missione fatta in Indonesia, Brasile e Sudafrica.