Calcio | Nations League torna la competizione | i gironi della Lega A

(Di martedì 27 agosto 2024) Un nuovo, importante, appuntamento per tutte le selezioni nazionali del Vecchio Continente che si ritroveranno contro in un torneo che, però, non ha mai scaldato i cuori di nessuno. Dopo aver assistito al più emozionante Euro 2024 che ha mandato sul tette d’Europa la Spagna, vincitrice nella finale contro l’Inghilterra, il mondo del pallone europeo si prepara per assistere, nel prossimo mese di settembre, alle sfide. Unanata, in realtà, per regalare più mordente alle amichevoli sparse in giro per l’anno e che metterà in palio un trofeo detenuto proprio dalla selezione che ha preso il trono appartenuto all’Italia fino a pochi mesi fa. Tutti a caccia delle Roja, quindi, in una manifestazione che potrebbe regalare ai Commissari Tecnici dei dati importanti in vista di eventi più calamitanti.