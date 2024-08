America’s Cup 2024 doppia novità con il trofeo per i giovani e le donne Le ambizioni dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra un paio di giorni comincerà ufficialmente a Barcellona la Louis Vuitton Cup, torneo degli sfidanti tra Luna Rossa Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express: chi vincerà guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race della 37maCup. Per la prima volta nella storia della manifestazione sono stati istituiti due eventi di contorno, uno riservato ai(uomini) e uno alle, in cui saranno impegnati tutti i sodalizi protagonisti della Coppa America (incluso il Defender Emirates Team New Zealand). In entrambi i casi si regaterà sugli AC40, un monotipo foiling visto anche durante le regate preliminari andate in scena nel 2023.