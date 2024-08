Un ristorante delle Langhe riporta in vita i piatti anni Ottanta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) È nel cuore, all'Osteria Arborina di La Morra (CN) terra di grandi cru del Barolo, che uno dei giovani chef più interessanti del momento, il napoletano Fernando Tommaso Forino, ha intrapreso un progetto affascinante. Il suo menu degustazione in 7 portate, da sempre intitolato Distanze che s'incontrano, col tempo si è arricchito di nuovo significato. Ecco il sottotitolo: Glioggi. Un'immersione (affascinante e spiazzante) in una cucina un tempo celeberrima che oggi è ritenuta per lo più famigerata, composta dacome il cocktail di gamberi e le penne alla vodka, i ravioli alle tre p (panna, piselli e prosciutto) e da una chiusura in gloria con il mitico (e vintage) carrello dei dolci. Un viaggio a ritroso nel tempo, che viene compiuto con tecniche e sensibilità contemporanee, oltre che con uno spirito ludico e scanzonato.