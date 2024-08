Sos a Bertolaso | | Servono nuovi medici di base

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) La mancanza didiè un problema che non risparmia neanche il Sud Est Milanese. "Per evidenziare le criticità che si riscontrano a Paullo, inondiamo di mail l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido". È questa l’iniziativa che è stata lanciata dalla lista civica Paullo Nuova. L’invito ai cittadini è quello di segnalare al Pirellone e all’assessorato competente tutti i problemi e i disagi che si stanno riscontrando sul territorio. Mail bombing per ribadire le criticità che da qualche mese si stanno verificando a Paullo. a mandare ancora più in tilt la copertura del servizio è stato ial pensionamento di duedi. Dopo la fuoriuscita della coppia di professionisti, si è cercata una soluzione tampone per dare continuità alla prima assistenza dei cittadini.