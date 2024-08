Quando arrivano i temporali? Sottocorona avvisa sulla macchia bianca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'estate sta finendo? All'orizzonte si intravedono i primi cambiamenti di scenario. "Questadi nuvole intense indica lo spostamento di precipitazioni anche di una certa consistenza", ha esordito indicando la mappa Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus è tornato a diffondere le ultime previsioni meteo. Che vuol dire? Che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi bisogna attendere "una zona isolata di fenomeni anche intensi in tutto il Nord-Ovest. Non dovrebbe arrivare sul Friuli Venezia Giulia, ma qualcosa sulle zone alpine e prealpine avviene così come anche in pianura". Il motivo va cercato in un' "infiltrazione di aria instabile che si attiva soprattutto nel pomeriggio", ha spiegato.   Al Centro e al Sud, così come accade ormai da giorni, non ci sono grandi novità , ma nel pomeriggio tra Sicilia e Calabria il segno di "qualche rovescio o temporale" c'è.