Nardi-Bautista oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

(Di lunedì 26 agosto 2024) LucasfideràRobertonel match valido per il primo turno degli US. Debutto proibitivo per il pesarese, che non è al meglio fisicamente e non sta neppure vivendo un momento di forma particolarmente positivo. Ha infatti perso 8 degli ultimi 9 incontri disputati e nell’ultimo mese e mezzo ha disputato un solo match, a Washington contro Krueger, ritirandosi nel secondo set. Come se non bastasse, lo spagnoloè un giocatore esperto e in ripresa, come dimostrato dal quarto turno raggiunto a Wimbledon: partirà nettamente favorito secondo i bookmakers.non si sono mai affrontati in carriera. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIAgut scenderanno in campo, lunedì 26 agosto, come primo match dalle 17:00 italiane sul Court 7.