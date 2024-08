Lino Giuliano ufficiale al GF | sul web scoppia il caos e presunte minacce

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) In queste ore è stata confermata la presenza dialla prossima edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5. L’indiscrezione sta circolando in rete da svariate settimane, ma solamente adesso ne è arrivata la conferma. Subito dopo questa notizia, però, sul web èto il. Vediamo per quale motivo. La conferma dial Grande Fratello 2024 Come immaginato, e per molti auspicato,è stato confermato al Grande Fratello. A dare questa informazione è stato Davide Maggio, il quale ha dato la notizia per certa. Al momento, però, il diretto interessato non è intervenuto pubblicamente, anche perché non può parlare di nulla fino a quando non sarà la produzione del reality show a dare l’annuncio. In ogni caso, poco dopo la diffusione di questa notizia, sul web èto il