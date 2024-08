Lino Giuliano e l’assurdo scontro con Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024) I rumor erano fondati,sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello. A confermarlo è stato indirettamente proprio lui rispondendo piccato a un post di. Il magazine, su Instagram, ha pubblicato un lunghissimo post editoriale in cui descrivecome un “portatore di mascolinità prepotente e spaccona“. “La cosa comune a tutti i reality televisivi del mondo è la necessità di trovare dei concorrenti che siano capaci di appassionare il pubblico creando quelle che gli addetti ai lavori chiamano dinamiche, ovvero tutti quegli innesti che servono a far sì che la narrazione prosegua nel migliore dei modi. Va da sé che i bei tempi in cui i reality non avevano problemi a reclutare personaggi vagamente interessanti per il pubblico televisivo siano finiti da un bel pezzo.