Lampedusa sei sbarchi nella notte con 110 migranti | 900 ospiti nell’hotspot

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sbarcati in 67 a Pozzallo dalla nave ong Mare Jonio. Centodiecisono giunti, fra lae l’alba, a. Sono cinque le imbarcazioni soccorse dalla guardia costiera, guardia di finanza e dalla ong Trotamar III. Un barchino, con 14 persone, compresi quattro minorenni e tre donne, tra egiziani, libici, tunisini e marocchini è riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia della Guitgia. Isono stati intercettati e bloccati da Carabinieri subito dopo lo sbarco. 900Sugli altri sei natanti, salpati da Homs, Sabratha, Tajoura in Libia e Djerba e Sidi Jmour in Tunisia, c’erano da 14 a 30. Tutti sono stati portati, dopo i primi controlli sanitari, all’hotspot dove sono presenti quasi 900