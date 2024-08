Il prezzo della benzina ai minimi del 2024 | il controesodo soft dalle vacanze degli italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Continua la discesa deldei carburanti con quelloverde self che ha raggiuntoche non si registravano addirittura dal 30 gennaio scorso Il momento peggiore del periodo delleè indubbiamente quello quando siamo costretti a rimetterci in marcia dalla località scelta di mare o montagna che sia che abbiamo scelto per trascorrere le meritate ferie, per tornare nella nostra città d’appartenenza. Un viaggio di ritorno però che quest’anno almeno ha riservato a tutti gli automobilisti, che hanno scelto di mettersi alla guida in questi giorni, la piacevole sorpresa di vedere i prezzi dei carburanti aistorici di questo, con un sensibile risparmio per le taschealle prese con il contro esodo. In continuo calo i prezzi del carburante – Cityrumors.