Il Napoli non si ferma più | preso anche McTominay -IL MATTINO

(Di lunedì 26 agosto 2024), c’è l’intesa. Contratto di 4 anni più opzione. United accetta 30 milioni più percentuale. Conte entusiasta del colpo Ildi De Laurentiis sta regalando un mercato da sogno ai suoi tifosi. Dopo l’imminente arrivo di Lukaku, ecco un altro colpo dalla Premier: Scottdal Mster United. Secondo Il, l’accordo è ormai cosa fatta: “Scottè ad un passo dal trasferirsi all’ombra del Vesuvio: per lui è pronto un contratto quadriennale con opzione (unilaterale da parte del club azzurro) di rinnovo per un altro anno. Il Mster United ha accettato l’offerta del(30 milioni di euro escluso bonus, con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore) dando il suo placet alla cessione.” Il ds Giovanni Manna, appena rientrato dal Regno Unito (e pronto a ripartire), ha lavorato sodo per accontentare Antonio Conte.