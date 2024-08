È un’altra Vis? A Sassari il primo test verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Trentasei punti: il divario nella scorsa stagione tra Torres e, ovvero tra la seconda e la quart’ultima del girone. Eppure i sardi spuntarono due vittorie risicatissime in extremis contro i biancorossi. Quanto sia rimasto di quella forbice lo sapremo strada facendo. Di certo cominciastoria. E se la Torres sostanzialmente è rimasta la stessa (via Ruocco, dentro Varela e Guiebre, al netto di altri movimenti e di quelli ancora attesi), la squadra di Stellone è in larga parte da scoprire in quanto ampiamente rinnovata. Quella che inaugura la nuova stagione, settima di fila in C per i pesaresi, terza per i sardi, non è certo la partita a cui chiedere punti obbligati, contro un avversario che si ricandida per la B. Quel che verrà di buono da parte della, sarà gradito.