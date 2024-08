Buskers chiusa l’edizione della svolta | Evolvere e innovare era necessario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si è conclusa la 37ª edizione del FerraraFestival. Cinque giorni di arte, musica e cultura grazie alla partecipazione di 198 artisti che, per la prima volta, hanno fatto risuonare il proprio talento nell’area tra Corso Ercole d’Este e il Quadrivio degli Angeli facendola diventare un luogo fatto di attesa, applausi e stupore. Trenta le nazionalità rappresentate dagli artisti. Oltre 180 le esibizioni per dieci ore di spettacolo ogni giorno, arricchite da laboratori, progetti speciali ed eventi collaterali che tutti i giorni hanno registrato sold out riflettendo così la sinergia tra il festival e il tessuto cittadino.