Andava avanti da mesi Omicidio Sharon Verzeni nuove testimonianze dai vicini

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si continua a scavare nella vita die Sergio Ruocco a caccia di un elemento che posso portare alla soluzione di un caso del quale gli investigatori non riescono a venire a capo. Al momento non ci sono indizati, ma soltanto un indagato per falsa testimonianza. Si tratta di un pensionato pugliese di 76 anni che stava fumando sul balcone a 150 metri dal luogo del delitto proprio nel momento in cui la ragazza veniva uccisa. >> “Devo dire la verità”., confessione choc del sosia di Johnny Deep. Aveva detto di aver conosciuto la vittima, oggi la notizia Il compagno di, Sergio Ruocco, è stato interrogato più volte e recentemente ha dichiarato: “Che mi richiamino senza problemi, anzi meglio. Non sono stanco: non sono mai stanco. Dopo il nuovo sopralluogo a casa non sono stato risentito.