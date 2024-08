Alle Quattro Torri di Pavullo vincono Vettor e Pasquinucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Con l’edizione numero 38 del giro delledicella, Lavacchio,e Montecuccolo) si conclude anche la tredicesima edizione del circuito del Frignano, iniziato il 22 Giugno a Monchio e proseguito a Sestola, Frassinoro, Vitriola e Riolunato. Sei tappe perciò quest’anno per il circuito di corse in appennino, con la gara diche svetta per la partecipazione (165 classificati alla competitiva), rimasta ai livelli degli scorsi anni mentre altre gare del circuito hanno fatto registrare un calo di iscritti talora significativo. In aggiunta alla corsa agonistica si sono svolte anche una non competitiva, un percorso Fit walking ed uno per Nordic Walking.