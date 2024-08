Alle Paralimpiadi di Parigi da Napoli la judoka sordocieca Matilde Lauria | la storia esemplare di una donna straordinaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024), 57 anni,seguita dalla sede territoriale didella Lega del Filo d’Oro, è un esempio straordinario di coraggio, forza e determinazione. Tesserata con la Asd Noived di, dopo aver partecipatodi Tokyo 2020,è pronta a realizzare un altro sogno: gareggiare ai Giochi Paralimpici di2024, che si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre, riunendo 4.400 tra i più importanti atleti Paralimpici del mondo. Ladi, che ha combattuto per anni non solo sul tatami, ma soprattutto nella vita quotidiana, è un esempio per tutti: ipovedente dall’età di tre anni a causa di una miopia maligna, ha perso anche l’udito nel tempo, ma non ha mai smesso di credere in sé stessa e nelle sue potenzialità. Nonostante gli ostacoli imposti dalla sua disabilità sensoriale, questainarrestabile non si è mai arresa.