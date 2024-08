Ad un passo dall’addio Conte cambia il suo destino | bloccata la cessione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il giocatore del Napoli era pronto a salutare squadra e staff tecnico, ma non aveva fatto i conti con Antonio: salta laEssere al momento giusto, al posto giusto. Farsi trovare sempre pronto. Sono caratteristiche che non tutti i calciatori possiedono. A volte è necessario un pizzico di fortuna. Ma la fortuna va inseguita. E’ il caso di Giovanni Simeone, che è partito molto indietro nelle gerarchie iniziali di misterad inizio estate. Sembrava praticamente prossimo alla partenza per diverse e valide ragioni. Nella passata stagione ha disputato 28 partite e la maggior parte tutte da subentrante. Anche sotto la guida di Spalletti nell’anno dello Scudetto non era la prima scelta, ma il suo apporto è stato decisamente differente. “La qualità del tempo è più importante della quantità”, diceva lo stesso Simeone.