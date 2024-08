Si ribalta una Smart con la famiglia a bordo morta una bambina | la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

Il tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 25 agosto 2024, ha scosso la comunità locale. Un'auto, unaFor Two, è uscita di strada e si èta. Nell'auto, che può trasportare al massimo il conducente e un passeggero, c'era un'intera. Nello schianto èunadi appena 8 anni. Tutti i passeggeri del veicolo sono rimasti feriti. Incidente Giugliano,con 4 persone asiIl tragico sinistro è avvenuto oggi, in via Domitiana, all'altezza del civico 99, a Giugliano in Campania. Intorno alle prime ore della mattina, unaFortwo, con aunadi 4 persone, è uscita di strada e si èta.