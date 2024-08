Scimmie costrette a danzare vestirsi da bambole fare boxe e fumare sigarette per intrattenere i turisti | ecco cos’è l’assurda pratica del Topeng Monyet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) A otto mesi sono state sottratte al loro habitat naturale, prese per la coda e gettate in dei sacchi da alcuni bracconieri. Hanno visto le loro madri morire, prima di diventare veri e propri “fenomeni da baraccone”. È la triste storia – riportata dal Daily Star – di alcune giovaniche, addestrate a, andare in bicicletta e perfino, sono diventate in Indonesia una delle principali attrazioni per. Un trattamento che nei territori asiatici prende il nome di “”, letteralmente “maschera della scimmia”. Gli animali, tenuti in cattività in minuscole gabbie, sono incatenati per il collo, picchiati, costretti a indossare travestimenti,da, stare in piedi su due gambe per ore e ballare, oltre a patire la fame.