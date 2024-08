Salta Napoli-Bologna in viaggio per Barcellona | altra cessione completata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilcompleta una nuova: il calciatore viaggia versoe salterà l’impegno di campionato contro ilIlcompleta una nuova, in linea ai piani definiti ad inizio luglio da Antonio Conte e lo staff. La squadra è da snellire, per via dell’assenza dalle coppe europee. Ma allo stesso tempo, la dirigenza sta provando anche a rinforzare i reparti che secondo il mister vanno migliorati. E dopo la sconfitta contro il Verona, Giovanni Manna ha dato una definitiva sterzata alle sue manovre di mercato. Mentre Romelu Lukaku è pronto a sbarcare nuovamente in Italia e riabbracciare Conte, illascerà partire Walid Cheddira, che non farà parte della gara contro il