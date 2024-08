Rimini Lepri rinnova fino al 2027 Resta da sciogliere il nodo Cernigoi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)alvestirà la maglia a scacchi. Dopo quelli di Ubaldi, Garetto e Langella, arriva il rinnovo del contratto anche per Tomas. A due passi da casa. Il difensore di Villa Verucchio giura amore ala lungo, guardando lontano. E pensare che quando era arrivato in biancorosso, la scorsa estate, e anche un po’ in sordina, sembrava quasi di passaggio in Piazzale del Popolo. Piombato adagli eterni rivali del Cesena, a cercar fortuna dove da giovane non l’aveva trovata. Con la politica del lavoro e del sacrificiola scorsa stagione è stato capace di farsi strada tra i ’grandi’. Con il sacrificio soprattutto. Perché, se andiamo indietro con la memoria, ma nemmeno più di tanto, in poche occasioni la passata stagione il centrale di Villa ha fatto il centrale di difesa. Dirottato sulle corsia, sia a destra che a sinistra, ha stretto i denti.