Pomezia Arrestato 40enne per spaccio di droga e porto abusivo di armi

(Di domenica 25 agosto 2024) A, i Carabinieri fermano un uomo cone sostanze stupefacenti: arresto convalidato dal Tribunale di Velletri. I Carabinieri della compagnia dihannounitaliano, accusato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti edi. L’intervento è avvenuto in via Catullo, a, dopo che l’uomo era stato soccorso dal personale del 118 per una ferita alla testa. Durante le operazioni di soccorso, il personale medico ha notato una pistola nel borsello dell’uomo, portando all’immediato intervento dei Carabinieri dell’Aliquota radiomobile. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una pistola non registrata, quasi 5 grammi di cocaina e 155 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di