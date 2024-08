Patto tra Grillo e Orlando anti Conte per impedire che si prenda la Liguria

Leggi tutta la notizia su iltempo

Il comico genovese, dopo essere stato messo alla porta del suo Movimento, è pronto a vendere l'anima al diavolo, pur di non consegnare il destino della sua terra a chi lo ha tradito. L'Elevato, per gli amici di San Fruttuoso, in questi mesi, ha un solo terrore: un centrosinistra unito intorno a Luca Pirondini. Il senatore pentastellato, infatti, è uomo di fiducia dell'ex premier e nemico giurato di Beppe. Ragione per cui, qualora dovesse spuntarla, con l'appoggio dell'intero campo progressista, la vittoria sarebbe tutta del Movimento romano e non di quello delle origini, che invece dimostrerebbe debolezza, anche laddove è nato. Ecco perché il fondatore s'attiva, con ogni mezzo a disposizione, pur di far saltare il piano dei gialli capitolini.