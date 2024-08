Omicidio Sharon Verzeni il compagno due volte in caserma Sentiti i residenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 agosto 2024) Non si fermano le indagini sull’uccisione di. Un giallo che ha portato gli investigatori a molte ipotesi ma ancora nessuna certezza. Ieri, dopo più di tre settimane dal delitto avvenuto in via Castegnate a Terno d’Isola, ildella donna, Sergio Ruocco, è stato convocato dueindai carabinieri di Bergamo: si è trattato solo della notifica di alcuni atti amministrativi connessi alle attività di questi giorni. Nei giorni scorsi infatti la casa di Terno d'Isola dove viveva conè stata oggetto di due sopralluoghi dei carabinieri, accompagnati dallo stesso Ruocco, culminati con il prelievo di alcuni apparecchi informatici come pc e cellulari. Ruocco in entrambi i casi si è trattenuto solo pochi minuti e non è stato sottoposto a nessun nuovo interrogatorio.