Napoli-Bologna Italiano | Partita discreta 3-0 risultato eccessivo

(Di domenica 25 agosto 2024) “Abbiamo fatto una, ma una squadra come la nostra non può commettere certi errori e prendere gol alla fine del primo tempo“. Questa l’analisi di Vincenzo, tecnico del, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del. “Sul piano del gioco siamo stati bravi, ma nel momento della finalizzazione c’è da far meglio. E’ mancata concretezza negli ultimi metri, tuttavia non posso rimproverare niente alla squadra sul piano della pressione – ha aggiunto – Il secondo gol è arrivato nel nostro momento migliore e ci ha tagliato le gambe. Siamo solo alla seconda giornata e non è dubbi che cresceremo, così come la condizione dei ragazzi non è ancora ottimale essendo a inizio stagione“. Infine,ha concluso: “Il 3-0 è unsevero che non rispecchia l’andamento di un match a lungo equilibrato.