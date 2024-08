LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ventiquattro in fuga con Van Aert Gaudu e Yates

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10: Il gruppo al comando ha già preso 45 secondi di vantaggio. 13.06: Continuano gli attacchi e si va a creare un gruppo dicorridori. Attenzione alle UAE Team Emirates che oltre a Marc Soler ha aggiunto anche Jay Vine ed Adam. 13.00: Si sono aggiunti poi anche il danese Jonas Gregaard (Lotto Dstny), lo svizzera Stefan Kung (Groupama – FDJ), Torstein Traeen (Bahrain – Victorious) ed Jesus Herrada (Cofidis). 12.57: Si è creato un terzetto all’attacco composto da Wout Van(Team Visma Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates), Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) 12.54: C’è subito l’attacco di Wout Van. 12.51: Comincia ufficialmente la nona. 12.49: Alcune immagini della partenza da Motril Stage 9? is underway! Long day and high mountains the perfect ingredients for a queen stage.