La tartaruga marina Piadina è tornata libera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Ferrara, 25 agosto 2024 – La” èin mare stamattina nelle acque davanti al Circolo Nautico Volano nell’omonimo lido del comune di Comacchio. Si tratta di una piccoladi circa 4 chili lunga 32 centimetri che dopo essere rimasta intrappolata nelle reti a strascico e rischiato di morire affogata, era stata curata, per un paio di mesi, all’ospedale delle tartarughe di Fondazione Cetacea a Riccione. Prima dellazione da un corso gratuito per fornire le adeguate informazioni per facilitare il soccorso delle tartarughe marine ferite e spiaggiate, tenuto da Giulia Bondesan, responsabile del progetto DelTa Rescue e Sauro Pari presidente di Fondazione Cetacea.