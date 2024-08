La strada rosa del Buskers Festival Spazio alle protagoniste femminili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Da sempre il gender gap tocca anche il settore musicale, nonostante negli ultimi anni il mondo della musica d’oltreoceano si stia aprendofigure, che ne dominano le classifiche e gli andamenti di mercato. Secondo un rapporto nel 2023 il numero di musiciste donne ha raggiunto il 35%. Un dato positivo e che rappresenta sicuramente un passo avanti. In questo scenario lo stesso Ferrara, guidato dalla direttrice artistica Rebecca Bottoni, che da 37 anni seleziona i migliori artisti ditra migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo, per l’edizione 2024 ha registrato un’incidenza positiva nel numero di formazionial femminile presenti nella lineup in programma, ognuna con un background unico e un talento distintivo.