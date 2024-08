Il Bologna affonda al Maradona | vince il Napoli 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 - Niente notte magica al, come fu tre mesi e mezzo fa, con il successo che regalò la Champions al BFC. E' più una notte da incubo e dimenticare presto, con tre gol subiti, gli ultimi due quasi senza colpo ferire. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta (soltanto due nello specchio): ilcrea poco e, fin da subito, viene sovrastato dalla voglia deldi riscattare il disastroso esordio al Bentegodi. Un solo cambio nell'undici iniziale rispetto all'esordio con l'Udinese, con Aebischer che a centrocampo prende il posto di Fabbian, per il resto tutto confermato, compreso il tridente Orsolini, Ndoye e Castro. Il primo tempo Brividi rossoblù, dopo appena 50 secondi, ma il tiro dal limite di Raspadori è debole e viene bloccato da Skorupski.