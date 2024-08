Iddu – L’ultimo padrino Germano e Servillo nel trailer del film su Matteo Messina Denaro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 25 agosto 2024) È stato recentemente diffuso il primoufficiale di, il nuovocon Tonied Elio. Per la regia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, la pellicola porterà sul grande schermo la storia del capomafia. 01 Distribution, la società che porterà ilin sala, ha diffuso di recente ilufficiale di. Scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, ilsarà inoltre presentato in concorso alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove concorrerà, dunque, per il Leone d’Oro., che sarà incentrato sulla figura di, sarà liberamente ispirato al periodo di latitanza del boss. In particolar modo, la pellicola riserverà spazio agli scambi epistolari tra il capomafia e Antonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano.