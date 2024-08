Gamescom 2024 ed Opening Night Live Geoff Keighley condivide i numeri da record

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 25 agosto 2024)ha rivelato che laha registrato 335.000 visitatori, provenienti nello specifico da centoventi diversi paesi (contro i 320.000 visitatori del 2023), mentre l’è stato in grado di raggiungere al momento ben 40 milioni di visualizzazioni. Di conseguenza l’evento condotto daha visto idelle visualizzazione letteralmente raddoppiare rispetto allo scorso anno, quando si era fermato a 20 milioni, certificando di conseguenza l’ottimo stato di salute dello show organizzato ogni anni in quel di Colonia. Ovviamenteha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile realizzare effettivamente lae l’, senza dimenticare ovviamente il fantastico apporto dei fan. Leggiamo qui di seguito irealizzati dalla: 335.