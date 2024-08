Calciomercato Napoli Conte gongola | doppio colpo a centrocampo!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Non solo Romelu Lukaku, ilè pronto a definire un altroin entrata per Antonio. Dopo l’esordio shock contro il Verona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di correre ai ripari e in poco tempo ha definito tre operazioni in entrata. Ilè ai dettagli per l’arrivo in azzurro di Scott McTominay del Manchester United. Le parti hanno raggiunto l’accordo per 30 milioni di euro. Il calciatore dovrà sistemare delle pendenze con il Red Devils prima di dare il via libera ma la fumata bianca è ormai vicinissima.